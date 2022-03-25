قائمة الأساطير تثير الجدل قبل لقاء مصر والسنغال

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

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أثارت قائمة أساطير ونجوم الكرة، وتضم 48 لاعباً سابقاً، تمت دعوتهم لحضور مباراة مصر والسنغال، باستاد القاهرة الدولي، بتصفيات أفريقيا للمونديال، جدلاً كبيراً في الشارع الكروي المصري، وتباينت الآراء حولها، وأشاد الكثيرون بمبادرة، اتحاد الكرة مقابل انتقادات عدة أشارت إلى تجاهل الاتحاد دعوة مجموعة من كبار نجوم الكرة المصرية على رأسهم، محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وحسن شحاتة، نجم الزمالك السابق، وواحد من أبرز المدربين، الذين تولو قيادة منتخب مصر، محققاً لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات، وعلي أبو جريشة، نجم النادي الإسماعيلي السابق، وأشارت الانتقادات إلى وجود أسماء في القائمة، لم يكن لديها بصمات مؤثرة مع منتخب مصر، ولم يكن أصحابها من النجوم البارزين في تاريخ الكرة المصرية.

ورد حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة في مصر على المنتقدين وقال: اختيار القائمة اعتمد على اللاعبين النجوم ممن حققوا كأس الأمم الأفريقية أو أسهموا في الصعود لكأس العالم، وقال عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «مصر مليئة بلاعبين كبار، وسيكون هناك تكريم لكل من شرف منتخب مصر لاحقاً».

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