هل يعاني من إصابة؟ .. لماذا غاب صلاح عن المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال؟

المصدر: البيان

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غاب النجم المصري محمد صلاح، كابتن منتخب الفراعنة وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي، عن المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل اللقاء المرتقب أمام أسود التيرانجا في المرحلة النهائية لتصفيات مونديال قطر 2022، رغم الإعلان عن حضوره المؤتمر رفقة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

وحضر نجم خط وسط الفراعنة عمرو السولية بدلاً من صلاح، في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة التي تجمع المنتخبين، الجمعة، في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال "كيروش" إن حضور عمرو السولية بدلا من محمد صلاح للمؤتمر هو قرار جماعي داخل المنتخب.

وأضاف المدير الفني لمنتخب الفراعنة" أن وجود السولية لإعطاء رسالة عن الأجواء المميزة داخل المعسكر.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن صلاح لم يمتنع عن حضور المؤتمر الصحفي للمباراة، مشيراً إلى أن المدير الفني فضل تواجد صلاح مع الفريق قبل التوجه إلى التدريب الختامي، وأن السولية أيضا من كباتن المنتخب وأن حضور المؤتمرات لا يقتصر على قائد المنتخب فقط، وهناك تبادل في الحضور والأدوار داخل المعسكرات وسبق وأن حضر السولية وأبو جبل والشناوي وغيرهم مؤتمرات سابقة للمنتخب، مؤكداً أن صلاح تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وأصبح جاهزاً تماماً للقاء السنغال.

من جانب آخر، أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، أن مواجهة السنغال في الجولة الثالثة والفاصلة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لن تحسم غداً الجمعة.

وقال كيروش إن المباراة المقرر لها مساء غد بإستاد القاهرة لن تحسم المتأهل لمونديال العالم 2022 بقطر، مؤكدا أن هناك شوطا آخر في داكار.

وأضاف:" المباراة من شوطين أولهما في القاهرة غداً والثاني في داكار الثلاثاء المقبل، الفريق الجاهز فنياً وبدنياً سيكون صاحب بطاقة التأهل للمونديال".

وأوضح:" لدينا 23 لاعبا جاهزا بدنياً وفنياً لخوض المباراتين، ثقتي فيهم بلا حدود بعدما شاهدته في التدريبات من حماس وشغف وتركيز في الأيام الماضية".

وتابع:" انتظر الدعم الجماهيري في ملعب المباراة غداً، هم اللاعب رقم 12 وسيكون له كلمة عليا في المواجهة الأولي غدا".

من جانبه أكد السولية لاعب وسط المنتخب المصري، جاهزية الفريق لمواجهة السنغال غدا.

وأضاف أن الفريق جاهز ومتحمس للمباراة، ويضع تحقيق الفوز نصب عينيه، من أجل الذهاب إلى داكار وحجز بطاقة العبور للمونديال.

وأوضح:" نبذل كل جهدنا لتحقيق الفوز في مباراة الغد، حتى نسافر الى داكار ونحن في حالة أفضل من المنافس".

وتابع السولية: "نحترم المنتخب السنغالي فهو اسم كبير ولم ننس خسارة لقب بطولة الأمم الأفريقية أمامه في فبراير الماضي ".

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