منتخب سوريا يقسو على لبنان بثلاثية.. ويعزز فرص الإمارات في الملحق الآسيوي

المصدر: البيان

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فاز المنتخب السوري على نظيره اللبناني بنتيجة 0/3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، بالجولة التاسعة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وفقد المنتخب السوري فرصه من قبل بالمنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال، ولكن الفوز على لبنان أضعف آمال الأخير أيضاً في المنافسة على المركز الثالث، الذي يشارك صاحبه في الملحقين الأسيوي والعالمي بالتصفيات.

ورفع المنتخب السوري رصيده إلى خمس نقاط لينتزع المركز الخامس في المجموعة مؤقتاً بفارق الأهداف فقط عن المنتخب العراقي وبفارق نقطة واحدة خلف لبنان.

جاءت أهداف المنتخب السوري في الشوط الأول، عن طريق علاء الدالي ومارديك ماردكيان ومحمد المرمور في الدقائق 14 و38 و44.

وكان إيران وكوريا الجنوبية حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى نهائيات المونديال، فيما يبقى منتخب الإمارات لديه حظوظ وفيرة في خطف بطاقة الملحق الآسيوي حال فوزه أو تعادله مع العراق في مباراة الليلة.

وتقام مباراة منتخبنا الوطني الإمارات مع العراق، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض.

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