الاتحاد الإفريقي يعتمد قرارا جديداً قبل مواجهة مصر والسنغال

المصدر: البيان

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يحل منتخب السنغال ضيفاً على نظيره المصري، بذهاب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نتائج اجتماعه اليوم الخميس، التي شملت تصديق رئيس "كاف" باتريس موتسيبي على استخدام تقنية الفيديو في جميع مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، التي تشهد مواجهتي مصر والسنغال.



وناقش الاجتماع تقارير وتحديثات من وفود تفتيش الاتحاد الإفريقي التي زارت البلدان المقرر استضافتها لكأس أمم أفريقيا للسيدات 2022 في المغرب، وكذلك بطولة إفريقيا للمحليين في الجزائر وأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وأكد الاتحاد الإفريقي أنه سيصدر إعلاناَ بشكل رسمي يخص حالة المسابقات المقبلة والدول التي قدمت طلبات لاستضافتها، ومن ثم إعلان المواعيد في وقت لاحق.

يذكر أن مباراة الذهاب بين مصر والسنغال ستقام في القاهرة غداً الجمعة، على أن تقام مباراة العودة بالسنغال يوم الثلاثاء المقبل.

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