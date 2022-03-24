رسمياً: السعودية واليابان إلى مونديال 2022

المصدر: البيان

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تأهل منتخب السعودية بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر، وذلك بعد فوز المنتخب الياباني على نظيره الاسترالي بهدفين دون رد، بالجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد استراليا عند 15 نقطة في المركز الثالث، وجاءت هذه النتيجة لتُأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2022 بشكل رسمي، وذلك قبل مباراته أمام منتخب الصين مساء اليوم الخميس.

جاءت أهداف منتخب اليابان في الدقيقة 89 والدقيقة 94 عن طريق اللاعب كاورو ميتوما.

وتعتبر مباراة السعودية مع الصين التي ستقام اليوم بمثابة تحصيل حاصل، خاصة بعدما تأهل الأخضر رسمياً للمونديال.

الجدير بالذكر أن مباراة السعودية والصين ستقام في السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب الشارقة.

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