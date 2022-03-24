ماذا يحدث حال تعادل مصر والسنغال في المباراتين الفاصلتين؟

المصدر: البيان

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يلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي، في مباراتين فاصلتين يحددان المنتخب الصاعد لنهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامته بقطر.

وتقام مباراة الذهاب بمصر غداً الجمعة، على أن يقام لقاء العودة في العاصمة السنغالية دكار، يوم الثلاثاء المقبل، نظراً لتواجد منتخب الفراعنة بالمستوى الثاني.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر إقامة مباراة الإياب بالدور الفاصل على أرض الفريق الصاعد من المستوى الأول، ويتم تحديد المستوى لكل منتخب وفق التصنيف العالمي الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لتحديد الفرق الـ 5 المتأهلة لنهائيات المونديال.

ماذا يحدث حال تعادل مصر والسنغال؟

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طريقة اختيار الفائز، حيث تنص اللائحة في هذا الشأن على أنه حال التعادل يتم تحديد الفائز بالأكثر تسجيلاً للأهداف، وفي حال تساوي الفريقين في الأهداف يتم اللجوء إلى الأهداف المسجلة خارج الأرض، وتحسب مزدوجة «الهدف بهدفين»، وإذا تعادل الفريقان ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة وبنفس عدد الأهداف المسجلة من كل فريق كالتعادل السلبي يتم اللجوء للأشواط الإضافية.

وفي حال تسجيل الفريق الضيف هدف في الوقت الإضافي يحسب بهدفين، حتى وإن تعادل الفريق المستضيف يتم إعلان الفريق الضيف فائزاً بالمباراة على أساس احتساب الأهداف خارج الأرض مزدوجة، وإذا تعادلا في الأهداف بعد الأشواط الإضافية تحسم ركلات الترجيح المتأهل للنهائيات.

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