كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

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عدّل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة الختامية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالث من شهر أبريل المقبل بدلاً من الموعد السابق الذي كان محدداً في الأول من نفس الشهر.

فى سياق متصل، أسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة الختامية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022 الى الزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة.

ومن المقرر أن يضم طاقم التحكيم بجانب سيكازوي كل من الكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرني بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبي ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليوني محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف.

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