رسالة من محمد صلاح للجماهير المصرية قبل مباراة السنغال

المصدر: البيان

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وجه محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أمس الأربعاء، رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية قبل مواجهة السنغال المرتقبة غدا الجمعة.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، مساء أمس الأربعاء، عن صلاح وعد جماهير الشعب المصري بفوز "الفراعنة" على منتخب السنغال خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت تصريحات على هامش زيارة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري لتدريبات منتخب بلاده، أمس، حيث أكد صلاح أن زملاءه سيبذلون قصارى جهدهم للفوز بالمباراة وإسعاد الجماهير المصرية.

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