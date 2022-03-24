الشباب السعودي يقيل مدربه شاموسكا ويعيّن الروماني سوموديكا

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء إقالة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا وتعيين الروماني ماريوس سوموديكا خلفًا له حتى نهاية الموسم.

وقال النادي في بيان مقتضب "قررت إدارة الشباب إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بريكليس شاموسكا".

وابتعد الشباب عن دائرة المنافسة على لقب الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد (2-صفر) وتعادل مع الطائي (2-2) في الجولتين الأخيرتين وبات مهددًا بعدم التأهل الى دوري أبطال آسيا.

وبعد قرابة الساعة أعلن في بيان آخر "وقعت إدارة نادي الشباب رسميًا مع المدرب الروماني ماريوس سوموديكا وذلك للإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم".

ومن المقرر أن يصل سوموديكا "إلى الرياض مساء اليوم الخميس على أن يباشر مهامه في الإشراف على الفريق" في اليوم التالي.

وقبل خمس مراحل من نهاية الموسم، يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتصدر ونقطة عن النصر الثالث واثنتين عن الهلال الثاني الذي خاض مباراتين أقل، علمًا أن صاحبي المركزين الأول والثاني يتأهلان مباشرة الى دوري الأبطال.

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