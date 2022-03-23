شهد: منتخب العراق اعتاد اللعب خارج الديار

المصدر: دبي-علي شدهان

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شدد عبدالغني شهد مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، على أن منتخب بلاده اعتاد اللعب خارج دياره منذ عقود من الزمن، مقللا بذلك من تأثيرات خوض قمته المرتقبة مساء غد الخميس أمام شقيقه الإماراتي على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة ما قبل الأخيرة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

حسابات منطقية

وقال شهد في المؤتمر التقديمي للمباراة: تركيزنا ينصب وفق الحسابات المنطقية للمباراة التي نسعى بقوة إلى الفوز فيها، وكنا نمني النفسَ بأن تقام المباراة في بغداد، لكن يؤسفنا عدم اللعب على أرضنا وبمؤازرة جمهورنا، ولا يخفى أن الكثير من النتائج الايجابية لمنتخب العراق قد تحققت خارج الديار، بعدما اعتاد على ذلك منذ عقود.

فقدان التركيز

وأضاف شهد قائلا: منتخب العراق، عانى من ضغوطات في المباريات السابقة، ما كلفه فقدان التركيز في بعض مباريات التصفيات، خصوصا في الدقائق الأخيرة، ونحاول إجراء التغيير في أفكار اللاعبين، وتخفيف حجم الضغوطات عليهم، رغم عدم تحقيق أي فوز، لكن الحظوظ، ما تزال قائمة في المجموعة، ولكل المنافسين، في خطف بطاقة التأهل الثالثة.

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