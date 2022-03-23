«كاس» تفاجئ الاتحاد السوداني بشأن الرئيس ونائبه

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أرسلت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) خطاباً مفاجئاً للاتحاد السوداني، أول من أمس، طالبت فيه بكتابة رد خلال 20 يوماً فقط، بشأن استئناف اتحاد الكرة المحلي بمدينة الجنينة لقرار لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني للكرة، الذي ألغى قرار لجنة الأخلاقيات بإيقاف رئيس الاتحاد المنتخب معتصم جعفر، ونائبه أسامة عطا المنان 11 و18 عاماً على التوالي، وقالت «كاس» إنها من بعد ذلك سوف تختار محكميها للقضية، وجاء الخطاب في إشارة إلى أن القضية الخاصة بجعفر وعطا المنان المتعلقة بأموال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد العربي للكرة لم تحسم بعد، وأن القرار الذي صدر قبل أيام في صالحهما من (كاس) كان يختص بأهليتهما للترشح فقط بناء على إبعادهما، بعد فحص النزاهة.

الجدير بالذكر أن لجنة الأخلاقيات السابقة بالاتحاد السوداني لكرة القدم عاقبت معتصم جعفر وأسامة عطا المنان بالإيقاف عن ممارسه النشاط الرياضي لمدة 11 و18 عاماً على التوالي، لكن لجنة الاستئنافات الجديدة بالاتحاد السوداني لكرة القدم ألغت العقوبات.

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