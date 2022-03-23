معلول: مباراة مالي صعبة.. ولاعب الأهلي هو الأفضل في إفريقيا

المصدر: البيان

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أكد نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس، على صعوبة مباريات الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال معلول في تصريحات عبر إذاعة "ميجا أف إم" المصرية: "لا يوجد مباراة سهلة في التصفيات، وليس هناك منتخبات ضامنة صعودها، الجميع يمتلك حظوظاً في التأهل باستثناء مباراة نيجيريا وغانا هي الأسهل لنيجيريا".

وأضاف: "مدربين المنتخبات لم يكن لديهم وقتاً كافياً لإعداد اللاعبين فنياً، خاصة أن اللاعبين انضموا لمنتخباتهم منذ يوم أو يومين على الأكثر، لذلك سيلجؤون للتحضير الذهني".

وتابع: "المباريات ستلعب على الجانب البدني بشكل أقوى، تواجدت في تدريب منتخب تونس الأخير وكان هناك انضباطا كبيراً من جانب اللاعبين ولديهم رغبة كبيرة وتفاؤل لتحقيق الفوز على مالي والتأهل للمونديال، أرى أن حظوظنا جيدة في التأهل وتتمثل من 40 إلى 60%".

وعن رحيل منذر الكبير وتعيين جلال القادري لقيادة تونس، قال معلول: "أكثر قرار منطقي خاصة أنه سبق وتولي قيادة المنتخب بعد رحيلي، بالإضافة إلى أنه مدرب على مستوى عالِ ويمتلك فكراً كروياً".

وعن الانتقادات التي تعرض لها حمزة المثلوثي وسيف الجزيري خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواهما مع الزمالك المصري، قال معلول: "الزمالك يمر بفترة صعبة جداً وطبيعي أن يكون هناك انتقادات لجميع اللاعبين خاصة بعد النتائج السلبية، لكن منتخب تونس يحتاج لخدماتهما".

وأتم: "لم أتخيل أن يصنع علي معلول مسيرة مميزة، مثل التي صنعها مع الأهلي، فهو أفضل ظهير أيسر داخل قارة إفريقيا حالياً، وعنصر مهم للمنتخب التونسي".

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