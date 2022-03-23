قبل مواجهة الصين.. الإمارات تبشر السعودية بسجل تاريخي مميز

المصدر: البيان

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تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، مباراة شقيقتها السعودية أمام الصين، بالجولة التاسعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقام مباراة السعودية والصين غداً الخميس في السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الشارقة، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات ssc7، وقناة beIN Sports AFC HD.

وتقابل المنتخب السعودي مع الصين 19 مرة من قبل، فاز الأخضر في 7 منها وخسر مثلها، وتعادل 5 مباريات، وسجل الصقور الخضر 24 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وتعتبر الإمارات بمثابة "وش الخير" على السعودية، حيث خاض الأخضر 35 مباراة من قبل مع الخصوم على أرض الإمارات، فاز في 15 مباراة منها وتعادل 11 مباراة وخسر 9 مباريات.

الجدير بالذكر أن الإمارات ستستضيف أيضاً مباراة العراق وسوريا في التصفيات الأسيوية المؤهلة للمونديال، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس، وتقام على ستاد آل راشد بدبي.

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