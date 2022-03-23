بسبب مرتضى منصور.. مدحت عبدالهادي يعلنها: لن أعمل في الزمالك مرة أخرى

المصدر: البيان

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أكد مدحت عبدالهادي المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لن يعمل في نادي الزمالك مرة أخرى.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن إقالة مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد من منصبهما بالجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، بداعي سوء السلوك في مباراة الوداد المغربي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدحت عبدالهادي في تصريحات لقناة «إم بي سي مصر»: "طريقة رحيلي عن الزمالك صعبة جداً بعدما تم وصفها بسبب سوء السلوك، كنا نتعرض لاستفزازات من الجانب المغربي، وكانوا يتعمدون إخفاء الكرات لإضاعة الوقت خاصة بعد الهدف الثاني".

وتابع: "أنا لم أعتد على حامل الكرات، كل ما فعلته أنني ذهبت لإمساك الكرة وإعطائها إلى أحمد سيد زيزو ولكنني أخطأت بالذهاب له، واعتذرت له عقب الواقعة مباشرة، ولكن الإعلام ضخم الأمر، والبعض بدأ يتحدث عن استضافة الشاب في مصر، لماذا؟ هل أطلقت عليه النار؟".

وواصل: "ليس مدحت عبدالهادي الذي يتعامل بهذه الطريقة، وما سبب إدخال أمير عزمي مجاهد في الأمر؟".

وشدد: "أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك تحدث معي في الأيام الماضية، من أجل الذهاب إلى النادي وعقد جلسة مع مرتضى منصور لتولي منصب بقطاع الناشئين".

وأتم: "اتخذت قرارا نهائياً بعدم العمل في الزمالك مرة أخرى، وأبلغت أمير مرتضى بهذا القرار، ما يهمني هو نادي الزمالك وجماهيره وليس أشخاص".

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