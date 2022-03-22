زيدان مرشح لتدريب النصر السعودي

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان دخل ضمن اهتمامات نادي النصر السعودي لتولى تدريب الفريق خلال الموسم القادم.

وذكرت صحيفة "الوئام" السعودية الإلكترونية، أنها علمت "بالتطورات في ملف المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي وسط رغبة الإدارة في التعاقد مع مدير فني جديد في الموسم المقبل".

وأضافت الصحيفة: "من بين الترشيحات اسم الفرنسي من أصل جزائري زين الدين زيدان لتولي تدريب فريق النصر وسط رغبة الإدارة في مدرب عالمي".

ويتولى أنخل روسو المسئولية الفنية للنصر في الوقت الحالي، لكن الإدارة ترغب في التعاقد مع مدرب جديد.

ومازال نادي النصر يعاني من سوء النتائج مع مدربه الحالي حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى هزيمته بديربي الرياض في الدوري السعودي.

وتولى الأرجنتيني روسو قيادة النصر في 2021، وينتهي عقده في صيف 2022، كما قاد الفريق في 15 مباراة في المسابقات الرسمية فاز خلالها في 11 لقاء، وخسر 3 مرات، فيما تعادل في مواجهة واحدة.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 48 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وحقق زيدان البالغ من العمر 49 عاماً مسيرة استثنائية مع فريقه السابق ريال مدريد كلاعب ومدرب.

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