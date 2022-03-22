الأمن يضع قائمة محظورات في مباراة مصر والسنغال

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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وضعت الأطقم الأمنية الخاصة بمباراة مصر والسنغال، ضمن تصفيات كأس العالم (قطر 2022)، قائمة من المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة، وذلك تلافياً لنشوب أي حالات خروج عن النص أو شغب جماهيري، حفاظاً على خروج المباراة إلى بر الأمان.

ويستعد المنتخب المصري لاستضافة المنتخب السنغالي، الجمعة، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال، على أن تقام مباراة الإياب في العاصمة السنغالية «داكار» في 29 الجاري. وأجرت الأجهزة الأمنية استعدادات مكثفة في إستاد القاهرة، قبل أيام من انطلاق المباراة، وقامت بعمل بروفات تأمين لملعب المباراة، ثم وضعت قائمة من المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة.

وضمت قائمة الممنوعات، مؤشرات الليزر، وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر)، وكذلك الألعاب النارية والشعلات، والسجائر وملحقاتها والسجائر الإلكترونية، والأبواق التي تسبب ضجيجاً مرتفعاً أو أبواق الغاز، على أن يسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط.

كما حظرت الأجهزة الأمنية من اصطحاب البطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة، والحيوانات، ومنع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها، وكذلك منع دخول لفافات الورق، والأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

ويمنع أيضا الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري، مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون، ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف، وتم منع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.

واكتمل معسكر المنتخب المصري، بعد انضمام المحترفين الخمسة، أمس الأول الاثنين، وهم، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، وعمر مرموش مهاجم شتوتغارت الألماني، ومحمود حسن تريزيجية لاعب باشاك شهير التركي، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي.

وحرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على الاطمئنان على تواجد الجماهير في مواجهة السنغال، وقرر كيروش الاجتماع باللاعبين عقب إجراء المران الأول، الذي ارتكز على التدريبات التكتيكية.

في السياق ذاته، طالب بعض نجوم الكرة بدعم ومساندة المنتخب المصري، وعدم الإفراط في الحديث عن قوة المنتخب السنغالي، حيث طالب فاروق جعفر، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، وسائل الإعلام والمحليين بالتوقف عن المبالغة في قدرات نجوم منتخب السنغال مشدداً على إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية والصعود إلى المونديال على حسابه.

وقال جعفر، نحن في حاجة إلى أن نتفاءل والوصول إلى هذه المرحلة يأتي بالتوقف قليلاً عن التحدث حول منتخب السنغال وقوته، نحن أيضاً أقوياء ومعنا اللاعب الأفضل في العالم ويقودنا مدرب عالمي.. منتخب السنغال واجه صعوبات أمام منتخبات أقل في كأس الأمم الأفريقية الماضية ويجب على كارلوس كيروش أن يراجع مع اللاعبين هذه المباريات«.

وأضاف،»لا أقول أن نوجه كل الاهتمام بالنواحي المعنوية فقط بل الأمور التكتيكية هامة جداً وخاصة طريقة اللعب وشكل الفريق والمباراة الأولى التي ستحدد شكل مباراة العودة.. المباراة في مصر أصعب من السنغال خاصة مع اهتمام المنتخب المنافس الزائد بغلق المساحات في دفاعه ومحاولة استغلالها في دفاع منتخب مصر.

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