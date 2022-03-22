الأرقام تؤكد تفوق «الأبيض» على العراق

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محطات رقمية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، ترفع من نسب التفاؤل لدى جماهير الكرة الإماراتية بتجاوز المنتخب العراقي غداً الخميس، عندما يلتقي المنتخبان في العاصمة السعودية الرياض، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى.

وتشير أرقام المنتخب العراقي خلال الجولات الثماني الماضية من تصفيات المجموعة، أنه الأضعف من الناحية الهجومية، بعدما سجل 4 أهداف فقط، وأخفق في التسجيل في 5 مباريات من ثماني مباريات، وهو لم يحقق أي فوز، لكنه تعادل في 5 مباريات. وبالنسبة لمنتخبنا الوطني، فهو الأفضل بين المنتخبات الثلاثة المتنافسة على المركز الثالث في المجموعة الأولى، بتحقيقه انتصارين.

وتسجيله 6 أهداف، مقابل 6 أهداف مثلها سكنت شباكه، وفي المقابل، تلقت شباك المنتخب العراقي 11 هدفاً، وشباك المنتخب اللبناني 8 أهداف وسجل 5 أهداف. وبالنظر للأدوار السابقة من التصفيات، فإن علي مبخوت مهاجم المنتخب الإمارات، والذي سجل 3 أهداف في الدور النهائي، رفع رصيده إلى 14 هدفاً، بفارق هدفين أمام وو لي.

لا انتصارات

وأخفق منتخبا العراق وسوريا، في تحقيق أي انتصار حتى الآن، وكان المنتخب العراقي يتقدم على «الأبيض» في الجولة الرابعة، قبل أن يتلقى هدفاً في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

في حين تقدم المنتخب السوري على العراق بالجولة الخامسة، قبل أن يتلقى مرماه هدفاً من ضربة جزاء في آخر 5 دقائق، ليتعادل المنتخبان 1-1.

أهداف

وتضمنت الأرقام، نجاح 3 لاعبين في تسجيل 4 أهداف لمنتخبات بلادهم في المرحلة الثالثة الحالية من التصفيات، وهم الإيراني مهدي تاريمي، الصيني وو لي والياباني جونيا ايتو، وسجل تاريمي، هدف الفوز 1-0 في 3 مباريات للمنتخب الإيراني.

الأقوى

ويذكر أن منتخب أستراليا الأقوى من الناحية الهجومية في الدور النهائي من التصفيات، بعدما سجل 15 هدفاً في 8 مباريات، ونجح في التسجيل بجميع مبارياته ما عدا مباراة واحدة، وتناوب على تسجيل أهداف الفريق 9 لاعبين، وبرز منهم ميتشل ديوك الذي سجل 3 أهداف.

في حين، ضمن منتخبا إيران وكوريا الجنوبية، الحصول على بطاقتي التأهل للنهائيات، وخاض الفريقان مشتركين 16 مباراة دون أي خسارة، وحصدا خلالها 13 انتصاراً، وتعادلت إيران في مباراة واحدة جمعت بينها وكوريا الجنوبية، وبنتيجة 1-1، بينما التعادل الثاني لكوريا الجنوبية كان في مواجهة العراق بالجولة الافتتاحية، ويمتلك الفريقان أفضل سجل دفاعي، وتلقت شباك كل منهما هدفين فقط، ويبرز الحارس الكوري كيم سيونغ-غيو الذي حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات، وكان منتخب إيران صاحب العدد الأكبر من الانتصارات بمجموع 7 في 8 مباريات، ويدخل منتخب اليابان، منافسات الجولة التاسعة، وهو يمتلك 5 انتصارات متتالية.

حضور جماهيري

ومع عودة الجماهير لمتابعة المباريات في ملاعب قارة آسيا، سجلت السعودية الرقم الأعلى من الحضور الجماهيري، عندما تابع 54,124 متفرجاً خلال المباراة التي فاز فيها «الأخضر» على الصين 3-2، ضمن الجولة الرابعة، على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

استمرار التفوق

واستمر المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، في التفوق بالتسجيل لمنتخب بلاده في النسخ الثلاث الأخيرة من التصفيات الآسيوية، وساهمت أهدافه في تأهل الفريق للمرة العاشرة إلى نهائيات كأس العالم.

ونجح مهاجم توتنهام هوتسبر الإنجليزي، في التسجيل خلال الدور النهائي من التصفيات الآسيوية 2014 و2018، وخلال التصفيات الحالية تمكن من التسجيل خلال المباريات أمام إيران والعراق وسوريا.

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