استاد القاهرة يبشر منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

المصدر: البيان

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يستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتجمع المنتخبان مباراة جديدة يوم 29 مارس، في إياب نفس الدور على أن تقام بالعاصمة السنغالية دكار.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال على إستاد القاهرة

التقى المنتخبان من قبل 7 مرات على إستاد القاهرة، نجح منتخب مصر في الفوز بـ 4 مباريات منها، وخسر مباراتين، وتعادل مباراة.

وسجل الفراعنة خلال المواجهات السبع، 5 أهداف بينما استقبلت شباكه 3 أهداف من المنتخب السنغالي.

وحقق المنتخب المصري آخر فوز على السنغال بإستاد القاهرة، في الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية نسخة 2006، حيث انتهت نتيجة المباراة 2/1.

وعلى الجانب الآخر حقق منتخب السنغال آخر فوز على منتخب مصر بإستاد القاهرة، عام 2014 بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، حيث انتهت المباراة بهدف دون رد لصالح أسود التيرانجا.

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