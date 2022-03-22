العراق يدعم صفوفه بثنائي إنجلترا استعدادا لمواجهة الإمارات

المصدر: البيان

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يستعد منتخب العراق لمواجهة منتخبنا الوطني الإمارات، بعد غداً الخميس، بالمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت الساعات الماضية انضمام الثنائي زيدان إقبال لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد "الرديف"، وعلي الحمادي لاعب نادي ويكمب وندررز بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إلى معسكر المنتخب العراقي استعدادا لمواجهة الأبيض.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإمارات والعراق بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق، نقل المباراة من بغداد إلى أرض محايدة.

وفي نفس الشأن قرر مدرب منتخب العراق عبدالغني شهد، ضم محمد مزهر لاعب الشرطة العراقي لمعسكر منتخب أسود الرافدين، بعد اعتذار حسن داخل لاعب النفط عن الانضمام للمعسكر بسبب ظروف عائلية.

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