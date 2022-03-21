قائد الهلال: أتحدى أي لاعب سوداني لديه شهادة ميلاد أصلية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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تحدى عبداللطيف بوي قائد فريق الهلال السوداني أي لاعب في السودان تكون لديه شهادة ميلاد أصلية، في إشارة إلى أن عمره ما زال صغيراً، بعدما تردد عن تقدمه في العمر، وكشف قائد فريق الهلال عبداللطيف عن معاناته مع إدارة نادي الهلال، ووجه إليهم اتهامات مباشرة باستهدافه ومحاربته بمنعه من مواصلة نشاطه مع الفريق، وقال بوي: إن ما يتردد عن تقدمه في العمر والترويج إلى أنه وصل إلى 36 عاماً غير صحيح، وإنه ما زال قادراً على اللعب مواسم قادمة. ونفى إصابته مؤكداً أنه منع من مواصلة التدريبات بقرار إداري في وقت كان يواصل تدريباته مع الفريق.

وتحسر على ما سمّاه عدم التقدير والاحترام وهو قائد للفريق، وأكد أنه سيكشف كثيراً من الحقائق والكواليس في مؤتمر صحفي سيعلن عنه قريباً.

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