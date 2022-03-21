«تويتر» يحفز نجوم «الفراعنة» قبل مواجهة السنغال

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

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يحرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، على تحفيز لاعبيه، قبل مواجهة منتخب السنغال في 25 الجاري، ضمن مباراة الذهاب التي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة (قطر 2022)، على أن يلتقي المنتخبان إياباً في 29 من الشهر ذاته في العاصمة السنغالية داكار.

ولأن هذه الجولة لا تقبل القسمة على اثنين، استخدم المدرب البرتغالي حسابه على «تويتر» لتوجيه رسائل تحفيزية قبل المواجهة المرتقبة، وانتقل كيروش من مقعد المدير الفني إلى مقعد الداعم النفسي للاعبيه، أملاً في تحقيق مجد شخصي مع منتخب «الفراعنة» وهو الصعود إلى المونديال.

وتعد المواجهة تكراراً لنهائي كأس الأمم الأفريقية الذي جمع المنتخبين، فبراير الماضي، في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وانطلق معسكر منتخب مصر، الأحد، استعداداً لمباراتي السنغال، وتقرر أن يتدرب الفريق لمدة ثلاثة أيام على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن يخوض تدريباً وحيداً في 24 مارس على ملعب استاد القاهرة، الذي سيشهد مواجهة الذهاب، وذلك للحفاظ على أرضية الملعب.

وكتب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خطبة قوية للاعبيه، قال فيها: «يا رفاق.. بدأ العد التنازلي. الانطلاق الأخير ووقت الإنجاز. لقد سرنا طريقاً طويلاً وصعباً للوصول لتلك الفرصة المستحقة».

وأضاف، «نعرف التحدي الذي سنواجهه، لا مجال للأسف أو الانتظار للغد. مع الشجاعة، وعمل الفريق الذكي، والفخر، يمكننا الطيران ولا شيء سيكون مستحيلاً».

وأتم: «علينا أن نحقق الإنجاز في الوقت المناسب، بروعة وبشجاعة، وجعل كل الأمور ممكنة. نعتمد عليكم ونثق بكم، حظاً جيداً يا رفاق».

وقبل أيام قليلة من انطلاق معسكر الفراعنة، كتب كيروش أيضاً عبر حسابه الرسمي على «تويتر» وقال: «إلى اللاعبين، يتبقى فقط 5 أيام على بداية المعسكر علينا بتحديد أولوياتنا، أهدافنا وأحلامنا التي نريد تحقيقها، لا شيء مستحيلاً، لا تشك أبداً في فريق مليء باللاعبين الشجعان والموهوبين والملتزمين، لديهم فرصة لتغيير المستقبل».

وأضاف: «جميعنا الآن متحدون، لدعم ومساندة منتخب مصر، علم مصري واحد في كل نافذة منزل، قميص منتخب مصر في قلب كل مشجع.. 100 مليون مشجع معاً دائماً ومتحدون على قلب رجل واحد».

ووجدت طريقة كيروش، إشادة من جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، الذي أكد أن المدير الفني لمنتخب مصر يتميز في تحفيز وشحذ همم اللاعبين قبل المباريات المهمة وهو ما كان يفعله في بطولة أمم أفريقيا.

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