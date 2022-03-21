الإصابات تضرب «الأزرق» قبل مواجهتي لاتفيا ومالطة

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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ضربت الإصابات منتخبي الكويت الأول والأولمبي لكرة القدم قبل خوض «الأزرق» المعسكر التدريبي، الذي يقيمه حالياً في مالطة،ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويتضمن خوض مواجهتي لاتفيا ومالطة المقرر لهما 25 و29 الجاري، وذلك ضمن أجندة الفيفا وتشهد المواجهتين الظهور الأول للمدرب التشيكي لافيكا، الذي يتولى تدريب الأزرق لمدة أربعة شهور.

واستبعد الجهاز الطبي الثنائي شبيب الخالدي وحمد الحربي لاعبي كاظمة بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة كاظمة أمام العربي في الجولة 14 للدوري الكويتي، ونفس الأمر للاعب القادسية عيد الرشيدي، والكويت أحمد الزنكي، حيث يعد المعسكر ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات المجموعة الأولى، التي تستضيفها الكويت من 8 إلى 14 يونيو المقبل.

ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 بالصين، وتم استدعاء يوسف ناصر «الكويت»، وفهد الأنصاري «القادسية»، إلى جانب لاعبي المنتخب الأولمبي ناصر لافي، ويوسف الحقان بدلاً منهما.

مشاركة

ونفس الأمر حدث مع المنتخب الأولمبي الذي حرم من مشاركة عبدالعزيز البشر، وعبدالله حسين من التواجد خلال معسكر تركيا استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 16 يونيو المقبل، ودورة الألعاب الخليجية الثالثة المقرر لها مايو المقبل بالكويت.

حيث سيلتقي الأولمبي الكويتي مع منتخبي مالاوي وطاجيكستان يومي 24 و29 الجاري، وهو ما دفع البرازيلي كامبوس إلى الاستعانة بأربعة لاعبين هم: بدر المطيري ومعاذ العنزي وصالح المحطب وعبدالرحمن الديحاني لسد غياب المصابين والثنائي، الذي انضم للمنتخب الأول.

من جانبه، أكد البرازيلي كامبوس مدرب الأولمبي الكويت أن المهمة بالنسبة له ليست سهلة في ظل ضيق الوقت، وقال: الخبرة والعمل الجاد وبذل الجهد يمكننا من تحقيق نتيجة جيدة خاصة أن الأزرق يجب أن يعود إلى مكانه الطبيعي في القمة على المستوى الخليجي والآسيوي، وأضاف: أمامنا الكثير من العمل والمهمة صعبة، وكما تألقت الأجيال السابقة حان الوقت للأجيال الحالية، لتقول كلمتها، وتعيد الأزرق لمكانته الطبيعية.

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