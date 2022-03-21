منتخب العراق إلى الرياض وغياب السومة وخريبين عن سوريا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يصل المنتخب العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم، استعداداً للقاء «الأبيض» الخميس المقبل، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

واكتملت صفوف «أسود الرافدين» أول من أمس، بانضمام الثنائي المحترف في إنجلترا، زيدان إقبال وعلي الحمادي، إلى معسكر المنتخب في بغداد، تحت قيادة المدرب العراقي عبد الغني شهد.

بينما استدعى الجهاز الفني، لاعب الشرطة محمد مزهر، بدلاً من حسن داخل، والذي اعتذر عن عدم البقاء مع المنتخب لظروف عائلية.

وعلى جانب آخر، استدعى التشيكي هاشيك مدرب منتخب لبنان، محمد ناصر لاعب فريق العهد، للانضمام إلى معسكر المنتخب، بديلاً للاعب الأنصار المصاب، حسن معتوق، والذي يعتبر غيابه مؤثراً قبل مواجهتي سوريا وإيران في تصفيات المونديال.

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للمنتخب السوري بقيادة غسان معتوق، القائمة النهائية لمواجهتي لبنان والعراق يومي 24 و29 الجاري، وأبرز ما شهدته القائمة، غياب كل من عمر السومة لاعب الأهلي السعودي، وعمر خريبين لاعب الوحدة الإماراتي.

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