انتقادات لاذعة وتبرر القرار.. أمير مرتضى يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان

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أثارت الجوائز المقدمة من رابطة النقاد الرياضيين المصرية، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأقامت رابطة النقاد الرياضيين، مساء أمس الأحد، حفلها السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في الكرة المصرية عن العام الماضي 2021.

وفاز أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب، بينما حصل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على جائزة أفضل حارس، وحصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على جائزة أفضل مدرب، فيما حصد جائزة أفضل لاعب صاعد أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك.

جاءت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تكريم أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك وحصوله على جائزة خلال الحفل، بسبب ما زعمه البعض بأنه الجائزة جاءت كونه أفضل مدير كرة في العام المذكور، متسائلين عن أسباب حصوله عليها خاصة أن نجل رئيس الزمالك لم يكن متواجداً بالنادي الأبيض خلال العام المنقضي بسبب قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة مرتضى منصور، وهو ما ترتب عليه رحيل أمير مع المجلس، قبل أن يتقرر إعادة نفس المسؤولين لوضعهم الطبيعي بنهاية العام تحديداً نوفمبر 2021.

جاءت هذه الضجة التي أثارها أمير مرتضى والانتقادات الحادة التي تعرضت لها رابطة النقاد الرياضيين من جانب جماهير الكرة على "السوشيال ميديا"، لتدفع أكثر من ناقد بالرابطة للخروج والتوضيح عبر حساباتهم الشخصية السبب الحقيقي وراء تكريم أمير مرتضى، حيث أكدوا أنه كان تكريم خاص مثله مثل العديد من الشخصيات التي تم تكريمها خلال الحفل، وليس لحصوله على أفضل مدير كرة كما تردد.

يذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، حصل على جائزة تكريمية خلال الحفل، بمناسبة حصول ناديه على لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الأفريقي، في العام الماضي.

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