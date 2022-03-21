"العروض" تدفع أيمن حفني لتأجيل قرار الاعتزال

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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كشف مصدر مقرب من أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزال اللاعب كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن حفني لا يفكر في الاعتزال حالياً، مشيراً إلى أن اللاعب يؤكد أنه مازال قادراً على العطاء لفترة أخرى، خاصة أنه سبق وتلقى عروض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية للرحيل عن الزمالك.

وأضاف المصدر أن أيمن حفني سيحسم موقفه فيما يخص العروض التي تلقاها بنهاية الموسم الجاري، لتحديد مصيره في الموسم المقبل.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر عودة أيمن حفني للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من مران اليوم الإثنين.

وخضع حفني لبرنامج تأهيلي في الفترة الأخيرة، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للأبيض على مدار الأيام القليلة الماضية بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة فيريرا.

الجدير بالذكر أن أيمن حفني عاد إلى صفوف الزمالك شهر يناير من عام 2021، بعدما أعلن في بيان رسمي رغبته باعتزال الساحرة المستديرة بالقميص الأبيض، ووقع اللاعب حينها عقداً مع الزمالك لمدة 6 أشهر، قبل أن يتم تجديده لسنة إضافية تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجاءت العروض التي تلقاها أيمن حفني، لتدفع اللاعب لتأجيل قرار الاعتزال خاصة في ظل اقتناعه بأنه مازال يملك الكثير ليقدمه في الملاعب، وهو ما أكده المصدر المقرب منه.

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