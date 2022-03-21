مدرب جنوب إفريقيا يصدم جماهير الأهلي المصري بسبب بيرسي تاو

المصدر: البيان

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كشف هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، موقف لاعب الأهلي المصري ومنتخب البافانا بافانا بيرسي تاو، من المشاركة في المباراتين الوديتين أمام منتخبي غينيا وفرنسا المحدد إقامتهما 25 و29 مارس الجاري.

وقال بروس في تصريحات نقلتها صحيفة "أي ديسكي تايمز" الجنوب إفريقية: "بيرسي لن يكون معنا، للأسف هو مصاب مرة أخرى".

وتابع: "هناك مشكلة مع بيرسي، منذ أن أتيت في شهر سبتمبر الماضي وهو لديه مشاكل، ولن يكن جاهزاً للمباراتين".

وأضاف: "لقد كان مصابا ثم عاد للأهلي ولم يكن موجوداً في مباراتي إثيوبيا، وكذلك مباراتي غانا وزيمبابوي لم يكن لائقاً بنسبة 100% وعاد بإصابة، والآن هو مصاب مرة أخرى".

وعن مشاركته وهو مصاب علق المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، قائلاً: " أنا مدرب صريح وواضح، لو كان بيرسي تاو مصاباً لما أشركته، لقد أخبرني الطبيب أنه سليم وجاهز ولذلك أشركته".

جاءت تصريحات هوجو بروس لتثير القلق بالنسبة لجماهير الأهلي المصري، في ظل غموض موقف بيرسي تاو من اللحاق بمباراة الهلال السوداني المصيرية، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مطلع شهر إبريل المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أمام الهلال السوداني خلال المباراة المقبلة، لحسم تأهله رسمياً إلى الدور التالي من البطولة الإفريقية.

وحال خسارة الأهلي بأي نتيجة أمام الهلال فأنه سيقصى من دور المجموعات ويتأهل الهلال بعد حصوله على 7 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة.

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