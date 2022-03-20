أكاديمية سعد العبد الله تتألق في دوري صالات الكويت

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللظيف

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ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كرة القدم الصالات تغلب فريق أكاديمية سعد العبد الله على كلية الكويت للعلوم 9-1، بينما حقق فريق الجامعة الأسترالية الفوز على الجامعة الأمريكية 2-1، وألحق فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هزيمة بفريق جامعة الكويت 4-1، بينما تلقى كلية القانون الهزيمة من جامعة الخليج 6-3.

ويسدل الستار غداً على منافسات دوري المحافظات لكرة القدم للمرحلة المتوسطة بإقامة مواجهتين حيث يلتقي الجهراء صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مع العاصمة صاحب الترتيب الخامس بدون رصيد، بينما يخوض حولي صاحب الترتيب الثالث برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة مواجهة قوية أمام مبارك الكبير الوصيف برصيد 7 نقاط ومتساو مع الجهراء في عدد النقاط ويمني أبناء المنطقة العاشرة النفس بتحقيق الفوز وتعثر الجهراء حتى يتوج بلقب النسخة الأولى، وبينما حصل فريق الفروانية الرابع برصيد 3 نقاط على راحة من الجولة الأخيرة بعد انسحاب فريق منطقة الأحمدي.

من جانبه، أكد الدكتور علي ضاحي عضو اللجنة الفنية لدوري المحافظات على أن منافسات النسخة الأولى جاءت قوية وشهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة التي ستحسم الجولة الأخيرة من سيكون البطل، وقال: الجولات الماضية أفرزت العديد من المواهب التي سيكون لها شأن في المستقبل وخاصة عند تشكيل منتخب المدارس الذي سيخوض استحقاقات خارجية.

على جانب آخر، تنطلق غداً منافسات دوري كرة الطائرة نساء ضمن فعاليات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وتقام على صالة الجامعة الأمريكية بإقامة مواجهتين الأولى تجمع جامعة الكويت مع الجامعة الأسترالية، في تمام الساعة الخامسة، يعقبها مباراة كلية بوكسهيل مع الجامعة الأمريكية وتقام المنافسات بخروج المغلوب حيث بمشاركة 7 كليات سيتم تأهل الفائزين إلى الدور قبل النهائي.

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