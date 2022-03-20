البرتغالي موتا: هتفوا باسمي ثم طالبوا بإقالتي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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علق البرتغالي جواو موتا المدير لفريق الهلال، على مطالبة الجماهير بإقالته، عقب الخسارة الثقيلة أمام فريق صن داونز برباعية، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، قائلاً: الجميع كان يهتف باسمي في المران الختامي، وأيضاً استقبلت عدداً من الرسائل التشجيعية من جماهير الهلال، وبخسارة مباراة صنداونز، البعض يريد إقالتي، عليكم بتغيير عقلياتكم، أنا هنا لتطوير أداء الهلال، وما فائدة إقالة المدرب بعد كل انتكاسة، مضيفاً: عموماً إن أردتم إقالتي لا مانع في أن أذهب جوار أسرتي، واستمتع بالأجواء هناك، ومن ثم إيجاد فرصة أخرى في نادٍ آخر، والتدريب مهنتي.

وعبّر موتا عن حسرته على النتيجة التي انتهت عليها مباراة فريقه أمام صن داونز في أبطال أفريقيا، مؤكداً أنه لم يكن يوماً سعيداً تعرضنا فيه لخسارة قاسية، أمام منافس يلعب الكرة السهلة، عمدنا على مواصلة الانتصارات، وإسعاد جماهير الهلال، لكن مجريات اللقاء، جاءت عكس ذلك تماماً.

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