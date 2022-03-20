مرتضى منصور ساخراً: "شائعات حبسي لا تهز شعرة من رأسي"

المصدر: البيان

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انتقد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضي منصور الشائعات المتداولة طوال يوم أمس حول القبض عليه وتعرضه للحبس، واصفا تلك الأنباء بأنها شائعات مغرضة هدفها تعطيل مسيرة النادي.

وقال في فيديو بثه علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مفيش شعرة في رأسي بتتهز من هذه الأخبار الكاذبة".

وتابع منصور: "لم أتعرض للحبس كما تردد ولا أعرف الهدف من تلك الشائعات وأنا أحضر بنفسي جلسات المحكمة في القضايا المرفوعة ضدي من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحضرت الجلسة أمس السبت، وتم حجز القضية للحكم، وبعدها تناولت فول وطعمية ثم ذهبت إلى منزلي وشاهدت مباراة الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولي، والروح كانت أفضل لدى اللاعبين وبعدها نمت ولما صحيت لقيت الدنيا مقلوبة ومرتضى منصور اتحبس".

وأردف رئيس نادي الزمالك: "أتمنى ألا يتم استفزاز جماهير الزمالك بمثل هذه الشائعات، خاصة وأن مثل هذه الأمور لا تشغلني ولا تجعلني أنشغل عن تطوير النادي فقد قمنا بإنشاء صالة الشهيد أحمد منسي وكرمنا الشهيد شريف محمد عمر والشهيد إسلام مشهور وأنا أقول لمحمود الخطيب هذا ما يفعله رئيس الزمالك لتكريم الشهداء ولا أنشغل بالقضايا المرفوعة ضدي، وسأواصل العمل بقوة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك وشائعات حبسي لا تهز شعرة من رأسي وكل هدفي خدمة نادي الزمالك والعمل على عودة فريق الكرة لسابق عهده".

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