شعبان والنحاس ورباعي آخر.. المرشحون لخلافة حسام حسن في الاتحاد السكندري

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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بدأ مسؤولو نادي الاتحاد السكندري، في البحث عن المدرب الجديد لخلافة حسام حسن المدير الفني السابق للفريق، بعدما تقرر رحيله بسبب سوء النتائج.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، أمس السبت، قرارا بإقالة الجهاز الفني لفريق الكرة الأول المكون من التوأم حسام وإبراهيم حسن، مع التعهد بالإعلان عن اسم المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة، وذلك بعدما دخلت العلاقة بين مجلس الإدارة والتوأم إلى طريق مسدود، كما قررت إدارة النادي إيقاف مستحقات اللاعبين، وخصم 5٪ من قيمة عقودهم على خلفية تراجع النتائج.

وكشفت تقارير صحفية مصرية عن المرشحين لتولي تدريب نادي الاتحاد السكندري خلفاً للتوأم حسن، حيث أكدت أن هناك عدد من الترشيحات منها هيثم شعبان المدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا، وعماد النحاس المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب، وطلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، ومختار مختار المدير الفني السابق للإنتاج الحربي، بخلاف ثنائي أجنبي.

ويسعى مسؤولو الاتحاد السكندري لإنهاء ملف التعاقد مع المدرب الجديد خلال الفترة الحالية، من أجل استغلال فترة توقف الدوري الجارية لارتباط منتخب مصر بخوض مباراتي السنغال بالجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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