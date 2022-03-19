علقة ساخنة لمدرب المريخ السوداني بعد الخسارة من الأهلي المصري

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خرج فريق المريخ السوداني من بطولة دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات بشكل رسمي بعد خسارته من نظيره الأهلي المصري أمس الجمعة 1-3 في الجولة الخامسة.

وعلى إثر الخسارة قرر مجلس إدارة نادي المريخ السوداني إعفاء المدرب الإنجليزي لي كلارك والمعد البدني للفريق إسلام جمال ومحلل الأداء أيمن اليماني من مهمتهم وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "كفرووتر" السودانية في تقرير لها صباح اليوم السبت أن لي كلارك تعرض للاعتداء والضرب بعد نهاية اللقاء أمام الأهلي بالأمس.

وعنونت الصحيفة تقريرها بعنوان "علقة ساخنة للانجليزي واسلام جمال في معسكر المريخ" وأوضحت ان احد الاداريين في النادي قام بالاعتداء على المدرب بعد الخسارة من الأهلي وتعرض لوابل من اللكمات من الإداري بسبب خلافات شخصية بينهما.

وتابعت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن جماهير الكرة السودانية استنكروا ما تعرض له مدرب المريخ لي كلارك في المعسكر وقالت الصحيفة: "وصف جماهير الكرة السودانية ما حدث انه لا يشبه الرياضة ولا يمت لها بصلة، وطالبت الجماهير بايقاف كافة من شاركوا في تلك المشكلة."

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