استاد الملك فهد الدولي في الرياض يحتضن مباراة الإمارات والعراق

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن نقل مباراة العراق والإمارات ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، والمقررة يوم 24 مارس الجاري، من ملعب استاد المدينة الدولي في بغداد، إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن القرار أتخذ بالمشاركة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق، والأحداث الأمنية الأخيرة عالمياً، وبعدما تم إجراء إعادة تقييم لوضع الأمن والسلامة في العراق بالتشارك بين الاتحادين.

وأضاف الاتحاد القاري، إنه بالاستناد إلى هذا التقييم، ومن أجل ضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة الأطراف المعنية، تقرر إقامة المباراة على ملعب محايد.

ويحتل منتخب العراق حالياً المركز الخامس في المجموعة الأولى بعد 8 مباريات، وسيخوض المباراة الأخيرة في المجموعة أمام منتخب سوريا يوم 29 مارس، على ملعب استاد راشد في دبي.

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