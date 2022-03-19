الاتحاد يُحكِمُ قبضته على صدارة الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحكم الاتحاد قبضته على الصدارة وقطع خطوة أخرى نحو لقبه الأول منذ موسم 2008-2009، وذلك بفوزه على ضيفه الحزم 3-صفر أمس الجمعة في المرحلة 25 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وبفوزه التاسع عشر للموسم، رفع الاتحاد رصيده الى 60 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن الهلال بطل الموسمين الماضيين الذي انفرد بالوصافة وفي جعبته مباراتين مؤجلتين بتغلبه على الأهلي 4-2.

وانتظر الاتحاد حتى الشوط الثاني لتسجيل ثلاثيته عن طريق مهند الشنقيطي (66) والمغربي عبدالرزاق حمدالله (86 و90+5)، مقعداً الأمور على الحزم الذي مني بهزيمته السابعة عشرة في ذيل الترتيب بـ14 نقطة.

وقدم الاتحاد شوطاً أول متواضعاً ولم يشكل خطورة حقيقية على مرمى ضيفه الذي كاد يفاجئ صاحب الأرض بهدف لولا براعة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي تصدى لكرة نوفل الزرهوني وحولها بصعوبة لركنية (14).

ولاحت فرصة للاتحاد لكن الكرة العرضية أبعدها إبراهيم زايد عن منطقة الخطر (24) وأضاع الحزم هدفاً محققاً عندما انفرد النيجيري ايزيكيل هينتي بالمرمى وحاول لعب الكرة ساقطة "لوب" أثناء خروج الحارس، لكنه كانت بعيدة عن المرمى (26).

وواصل هينتي إهدار الفرص عندما تلقى كرة عرضية لعبها "على الطاير" بجانب القائم (45). وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، تهيأت فرصة للاتحاد لكن رأسية البرازيلي رومارينيو داسيلفا علت العارضة بقليل.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، انقذ غروهي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة نوفل الزرهوني ببراعة (47).

وكان الاتحاد قريباً من التسجيل لولا براعة إبراهيم زايد الذي تصدى لرأسية حمدان الشمراني وأنهى خطورتها (54).

وأجرى مدرب الاتحاد الروماني كوزمان كونترا تغييرات هجومية بدخول المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي إيغور كورنادو بحثاً عن هدف التقدم، وكان له ما أراده عندما تلقى مهند الشنقيطي كرة داخل منطقة الجزاء أرسلها قوية على يمين إبراهيم زايد (66).

وفوت الحزم فرصة معادلة النتيجة عندما انفرد نوهل الزرهوني بالمرمى ولعب الكرة بجانب القائم (76)، ثم ومن هجمة منسقة عزز الاتحاد تقدمه بهدف ثان عندما لعب عبدالعزيز البيشي كرة عرضية لتجد عبدالرزاق حمدالله الذي سددها مباشرة على يسار إبراهيم زايد (86).

وفي الوقت بدل الضائع، وسع الاتحاد الفارق بواسطة عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى كرة عرضية لعبها مقصية داخل المرمى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز