تحضيرا لقمة الإمارات.. العراق يهزم زامبيا بالثلاثة

المصدر: دبي-علي شدهان

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حقق منتخب العراق الأول لكرة القدم، فوزا عريضا على نظيره الزامبي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء ودي جمع المنتخبين اليوم الجمعة في ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، تحضيرا لقمة أسود الرافدين مع "الأبيض" الإماراتي 24 الجاري ضمن الجولة ما قبل الأخيرة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

25 ألف

سجل ثلاثية أسود الرافدين، ضرغام إسماعيل "ق١١" من ركلة جزاء، وأحمد إبراهيم "ق24"، وأيمن حسين "ق78"، فيما سجل سعد ناطق مدافع منتخب العراق، خطأ في مرماه لمصلحة زامبيا "ق 29" من زمن المباراة التي شهدها أكثر من 25 ألف متفرج، شجعوا أسود الرافدين بحرارة طوال وقت المباراة.

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