مدرب تونس مدافعاً عن الجزيري: تراجع مستوى الزمالك السبب

المصدر: البيان

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دافع جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، عن سيف الدين الجزيري لاعب نسور قرطاج ونادي الزمالك المصري.

وشهدت الآونة الأخيرة تراجع في مستوى الجزيري مع ناديه الزمالك، الأمر الذي دفع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض للخروج والإعلان عن عرض اللاعب للبيع.

وقام القادري بضم الجزيري ومواطنه حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك في مفاجأة غير متوقعة، في ظل تراجع مستوى الثنائي مع الزمالك بشكل ملحوظ.

وقال القادري في تصريحات صحفية، متحدثاً عن الجزيري: "يقدم الجزيري خلال مباراة أو إثنين، أداء غير جيد وهذا أمر عادي، يحدث في كرة القدم".

وتابع: "فريق الزمالك ككل لا يعيش أفضل أيامه ومستوى الفريق ككل متراجع خلال الفترة الحالية، ونتمنى أن يخرج من هذه الحالة في أسرع وقت".

وأعلن جلال القادري، أمس الخميس، عن قائمة منتخب تونس الرسمية استعدادا لمواجهتي مالي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، المحدد لهما 25 و29 مارس الجاري.

وضم القادري لاعب الدحيل القطري فرجاني ساسي بعدما غاب عن بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، كما استدعى طه ياسين الخنيسي بعد غياب طويل.

وتواجد في قائمة تونس لاعب وسط مانشستر يونايتد حنبعل المجبري، وثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري بجانب ظهير الأهلي علي معلول.

قائمة تونس الرسمية استعدادا لمواجهتي مالي:

البشير بن سعيد، أيمن دحمان، معز حسان، علي الجمل، حمزة المثلوثي، محمد دراقر، بلال العيفة، ديلان برون، أسامة الحدادي، منتصر الطالبي، نادر الغندري، علي العابدي، علي معلول، إلياس السخيري، الفرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، حنبعل المجبري، يوسف المساكني، وهبي الخزري، نعيم السليتي، مرتضى بن وناس، سعد بقير، سيف الدين الجزيري، عصام الجبالي، طه ياسين الخنيسي.

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