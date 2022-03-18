مروان محسن عن عودته لمنتخب مصر: هشيل الليلة

المصدر: البيان

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أكد مروان محسن مهاجم فيوتشر، أن انضمامه لصفوف منتخب مصر شرف كبير، مشيراً إلى أنه يسعى للتطور في الفترة الحالية.

وقال محسن في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "شرف لأي لاعب الانضمام لصفوف منتخب مصر، أنا تحت أمر الجهاز الفني".

وعن إمكانية عودته لصفوف الفراعنة، رد مروان محسن مازحاً: "أنا اللي بشيل الليلة كل مرة".

وتابع: "أتمنى التوفيق لكل زملائي في المنتخب، والتأهل لنهائيات كأس العالم، بالطبع إذا طلبني الجهاز الفني سأكون تحت أمر المنتخب في أي وقت، أحمد عاطف مهاجم مميز وأتمنى له التوفيق، وأقول لمحمد شريف كمل زي ما أنت متسمعش لحد، وربنا هيكرمك".

وأردف: "تركيزي حالياً هو مواصلة العمل للظهور بشكل ملفت، والوصول بنادي فيوتشر إلى المربع الذهبي بالدوري المصري".

وكشف مروان محسن عن تفاصيل برنامجه التأهيلي وموعد عودته للملاعب، حيث قال: "قطعت شوطاً طويلاً في التأهيل، أجريت الجراحة وسأسافر إلى إسبانيا لاستكمال التأهيل، وبدأت أمشي على رجلي".

وعن موعد عودته للملاعب قال مروان: "الدكتور قال من 6 إلى 8 أسابيع للعودة إلى الملاعب، ولدي أمل أن أعود قبل ذلك".

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