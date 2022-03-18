اتحاد جدة يتراجع ويقدم اعتذاره لاتحاد الكرة السعودي

المصدر: البيان

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تقدم نادي اتحاد جدة باعتذاره إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، وذلك بعدما أعرب عن غضبه سابقاً من قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، على خلفية إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي للنادي، والمغربي عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق.

وجاء بيان نادي الاتحاد السعودي، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، كالتالي:

"إشارة إلى البيان التوضيحي الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم الأربعاء 16 مارس 2022م بشأن البيان الصادر من نادي الاتحاد وما تضمنه البيان التوضيحي من ضرورة امتثال الأندية للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية بالاتحاد وعدم التشكيك فيها، فإننا في مجلس إدارة نادي الاتحاد نؤكد على احترامنا الكامل لجميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية وتحديدا للجنة الانضباط والأخلاق، وأننا لم نشكك إطلاقا في القرارات بل نعمل بها وننفذها وفقا لمنطوقها الصادر، وإن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء كانوا وما زالوا في جميع تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية هذا الموسم يشيدون بكافة الأعمال التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإننا نبادر بتقديم اعتذارنا عن ذلك لاتحاد القدم ولجنة الانضباط والأخلاق.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، وقعت عقوبة على حامد البلوي بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 75 ألف ريال، بسبب تصريحات إعلامية مسيئة ضد حكم مباراة الهلال، التي خسرها الاتحاد بنتيجة 1/2، وإيقاف حمدالله مباراة وتغريمه 10 آلاف ريال سعودي.

وطالب نادي الاتحاد في بيانه الرسمي الأول بحل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مع تشكيل لجنة أخرى تواكب التطور الحاصل في الرياضة السعودي، مضيفاً أنه إذا لم يعقد اتحاد الكرة جمعية عمومية غير عادية من أجل مناقشة هذا الطلب فإن النادي سيكون مضطراً إلى تفعيل البند الخاص بإقامة جمعية عمومية غير عادية، وفق النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

ورد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الأربعاء الماضي، على تهديدات نادي الاتحاد، حيث أكد أن جميع لجانه القضائية تتمتع بالاستقلالية، كما أكد احترامه الكامل للقرارات الصادرة عنها، وطالب البيان جميع أندية المملكة العربية السعودية بالامتثال لقرارات اللجان القضائية دون أي تشكيك أو تجريح.

وشدد اتحاد الكرة على أحقية كل طرف في اتخاذ الطرق القانونية المكفولة له، بموجب النظام الأساسي ولائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

📝| بيان صحفي pic.twitter.com/8S202SRmuE — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 18, 2022

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