الكلاسيكو السعودي.. تاريخ المواجهات يبشر الهلال قبل مواجهة الأهلي

المصدر: البيان

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يترقب عشاق الكرة السعودية مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي التي ستقام، اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، الساعة 9:50 بتوقيت الإمارات، بالجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يقبع الأهلي في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي

سبق والتقيا الهلال والأهلي 27 مرة في منافسات الدوري السعودي منذ تطبيق نظام الاحتراف موسم 2009/2008، انتهى 12 لقاء منها بفوز الهلال، و4 بفوز الأهلي، بينما تعادلا في 11 لقاء، وسجل الهلال في كل المباريات 43 هدفاً واستقبلت شباكه من الأهلي 25 هدفاً.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الأهلي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، متعب المفرج، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو

خط الهجوم: موسى ماريجا

ويفقد الهلال الثلاثي عبدالله عطيف ومحمد البريك وناصر الدوسري خلال مباراة الأهلي بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: أليوسكي، عبدالباسط هندي، دانكلير، مجرشي

خط الوسط: فرانك كوم، برادايتش، أيمن يحيى، محمد المجحد، عبدالرحمن غريب

خط الهجوم الهجوم: عمر السومة

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