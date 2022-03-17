هاني وكريم فؤاد وبيرسي تاو في قائمة الأهلي المصري أمام المريخ بدوري الأبطال

المصدر: البيان

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شهدت قائمة الأهلي المصري استعدادًا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وجود عدد من اللاعبين ممن تردد عدم مشاركتهم بداعي الإصابة، أبرزهم: محمد هاني وبيرسي تاو، وكريم فؤاد.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، حيث ضمت 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني غداً الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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