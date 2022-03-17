قائمة تونس استعدادا لمالي.. عودة الفرجاني واستدعاء نجم مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج الرسمية استعدادا لمواجهتي مالي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، المحدد لهما 25 و29 مارس الجاري.

وضم القادري لاعب الدحيل القطري فرجاني ساسي بعدما غاب عن بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، كما استدعى طه ياسين الخنيسي بعد غياب طويل.

وتواجد في قائمة تونس لاعب وسط مانشستر يونايتد حنبعل المجبري، وثنائي الزمالك المصري حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري بجانب ظهير الأهلي المصري علي معلول.

قائمة تونس الرسمية استعدادا لمواجهتي مالي:

البشير بن سعيد، أيمن دحمان، معز حسان، علي الجمل، حمزة المثلوثي، محمد دراقر، بلال العيفة، ديلان برون، أسامة الحدادي، منتصر الطالبي، نادر الغندري، علي العابدي، علي معلول، إلياس السخيري، الفرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، حنبعل المجبري، يوسف المساكني، وهبي الخزري، نعيم السليتي، مرتضى بن وناس، سعد بقير، سيف الدين الجزيري، عصام الجبالي، طه ياسين الخنيسي.

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