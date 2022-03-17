عبدالعال: طارق حامد وقع مع تركي آل شيخ.. ويحمد ربنا أنه بيلعب في الزمالك

المصدر: البيان

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واصل رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق، انتقاداته العنيفة ضد طارق حامد نجم وسط القلعة البيضاء، وذلك بعد إعلان مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض عدم تجديد تعاقد طارق حامد مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لبرنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "TEN": "الزمالك كان بيخاف يجيب لاعب يقعد طارق حامد دكة، أي لاعب في المكان ده في مصر هيلعب عليه".

وتابع: "طارق حامد اتكشف أمام جماهير الزمالك، الجمهور كان رفعه السما وبيعامله أحسن معاملة".

وأكمل: "الزمالك لم يعاني في غيابه، في وجود طارق حامد الزمالك خسر من الأهلي 3/5 وودع بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، طارق حامد لو كان زي السولية ولا ديانج بياخد أربع بطولات في السنة كان طلب إيه؟".

وأضاف: "حرام لاعب عنده 34 سنة ياخد أكتر من 10 مليون جنيه، وحرام أن عرض الزمالك يوصل لـ 15 مليون جنيه، يحمد ربنا أنه بيلعب في الزمالك".

وعن العروض الخارجية التي تصل لطارق حامد من أجل ضمه، قال رضا عبدالعال: "كلام فارغ ونكاية في جماهير الزمالك ومرتضى منصور مش أكتر، لو كان عنده عرض كان مشي".

وفجر رضا عبدالعال مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال إن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية حصل على توقيع طارق حامد خلال فترة مونديال روسيا 2018 عندما كان يتولى منصب رئيس هيئة الرياضة السعودية، لضمه إلى صفوف بيراميدز الذي كان يملكه وقتها، مشيراً إلى أن تدخل مرتضى منصور ومطالبته من آل الشيخ بالتراجع عن الصفقة تسبب في عدم إتمامها

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