قائمة المغرب استعدادا للكونغو.. استبعاد رحيمي وبن شرقي وضم مهاجم برشلونة

المصدر: البيان

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أعلن البوسني وحيد خليلهودزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، القائمة الرسمية لأسود الأطلس، استعدادا لخوض مباراتي الكونغو الديمقراطية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الكونغو، ذهابا وإيابا خلال شهر مارس الجاري، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب الشهداء في كينشاسا يوم 25 مارس، بينما تلعب مواجهة الإياب على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 29 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة المغرب ضم موهبة برشلونة المهاجم الصاعد عبدالصمد الزلزولي، بجانب ثلاثي الوداد رضا التكناوتي ويحيى جبران ويحيى عطية الله، بينما تم استبعاد مهاجم العين الإماراتي سفيان رحيمي، وكذلك أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك المصري، فضلاً عن الثنائي حكيم زياش ونصير مزراوي الذي رفض تمثيل المغرب خلال مواجهتي الكونغو.

قائمة منتخب المغرب الرسمية استعدادا لمواجهتي الكونغو:

ياسين بونو، أحمد التكناوتي، منير المحمدي، أشرف حكيمي، سفيان علاكوش، أدم ماسينا، جواد ياميق، سفيان شاكلا، رومان سايس، نايف أكرد، يحيى عطيات الله، سامي مماي، فيصل فجر، سفيان آمرابط، إلياس شعير، عمران لوزا، سليم املاح، عز الدين أوناحي، يحيى جبران، عبدالصمد الزلزولي، منير الحدادي، سفيان بوفال، ريان ماي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، طارق تسودالي

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