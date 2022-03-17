الاتحاد والنصر يدعمان الأهلي أمام الهلال في الكلاسيكو

المصدر: البيان

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تترقب جماهير كرة القدم السعودية الكلاسيكو المنتظر بين الكبيرين الهلال والأهلي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامته مساء غداً الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

تنطلق صافرة مباراة الهلال والأهلي الساعة 09:50 بتوقيت الإمارات، بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC الحاصلة على حقوق البث التليفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية في المملكة.

الفائزون من تعثر الهلال

مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي سيكون له حسابات خاصة بالنسبة للأندية المنافسة بجدول الدوري السعودي، مثل الاتحاد والنصر، بالإضافة إلى أنها ستكون المواجهة الأولى لحارس مرمى الهلال محمد العويس منذ رحيله عن فريقه السابق الأهلي، حيث تمني جماهير الأهلي نفسها بتحقيق الانتصار أمام العويس، ليكون بمثابة رد قوي على رفضه الاستمرار بقميص الإمبراطور.

ويتلقى الأهلي خلال مواجهته مع الهلال دعم خاص من الغريم التقليدي نادي الاتحاد، أملاً في تعثر الأزرق وتعطيله عن المنافسة للوصول إلى الصدارة التي يتربع عليها العميد.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال صاحب الوصافة، وحال تعثر الهلال سيقترب العميد خطوة من التتويج باللقب الغائب عن قلعته منذ 13 عاما.

بخلاف الاتحاد، فهناك أيضاً نادي النصر الذي يأمل في خسارة غريمه التقليدي الهلال بالرغم من ابتعاد العالمي عن المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم، إلا أن خسارة الزعيم من الأهلي ستكون بمثابة انتصار معنوي للفريق العاصمي.

لقاء الهلال أيضاً يشهد تحدي خاص لمدربه الجديد الأوروغواني روبرت سيبولدي، الذي تولى المسؤولية الفنية للإمبراطور مؤخراً، ونجح في الفوز على الطائي في المباراة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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