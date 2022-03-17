حقيقة تشفير الدوري المصري وتغيير درع البطولة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، أن رابطة الأندية أخذت قرار بتغيير درع الدوري، كون الدرع القديمة لم يتم تغييرها منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال ستجري دراسة لاختيار الشكل الأفضل للدرع التي ستصنع في إنجلترا، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضاف سويلم، في تصريحات تليفزيونية، أن الرابطة نجحت في تكوين كيان يستمر لفترة طويلة، خاصة وأنها المنوط بها إدارة الكرة في مصر، أسوة بالبطولات الكبرى بالعالم.

وأشار سويلم إلى أن الرابطة اتخذت قرارا باختيار مقر اتحاد الكرة كمقر لها بعد أن تم التنسيق بين الطرفين.

ونفى ما تردد بشأن تشفير الدوري، قائلا: «من الصعب تشفير الدوري المصري، فلم تطرح على الرابطة هذه الفكرة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز