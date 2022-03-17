الاسماعيلي يفك العقدة ويحقق فوزه الأول هذا الموسم بالدوري المصري

المصدر: أ ف ب

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فك الإسماعيلي عقدته وحقق انتصاره الأول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه الاتحاد السكندري 2-1 أمس الأربعاء بملعب الجيش ببرج العرب في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

ومنح محمد الشامي التقدم للإسماعيلي بعدما تلقى كرة خلف الدفاع من أحمد مدبولي فسددها على يسار الحارس احمد يحيى (24)، وأدرك خالد الغندور التعادل للاتحاد السكندري بعد ثلاث دقائق مستغلا تمريرة احمد عادل في عمق دفاع الضيوف سددها ارتطمت في جسد الحارس محمد فوزي وسكنت الشباك (27).

وسجل محمد عادل هدف الفوز للإسماعيلي بعدما تلقى كرة عرضية من الشامي تابعها داخل المرمى الخالي (64).

ونجح المدير الفني الجديد حمد إبراهيم الذي تولى المسؤولية في فبراير الماضي خلفا للأرجنتيني خوان براون المقال من منصبه لسوء النتائج، في قيادة الإسماعيلي إلى فوزه الأول بعد خمسة تعادلات وسبع هزائم.

ورفع الإسماعيلي رصيده الى 8 نقاط في المركز الثامن عشر الأخير، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 14 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

واستعاد المقاولون العرب نغمة الانتصارات الغائبة منذ 11 مباراة بفوز مثير على مضيفه الجونة 2-1 على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة.

وقلب المقاولون العرب تخلفه بهدف لمحمود الشبراوي (59) الى فوز بهدفين للبديل احمد على (67) والموريتاني مامادو نياس (72).

وهو الفوز الثاني للمقاولون العرب بعد الأول على الشرقية للدخان في المرحلة الأولى نهاية أكتوبر الماضي، والأول بقيادة مدربه محمد عودة الذي تولى المسؤولية خلفا لعماد النحاس المقال لسوء النتائج.

ورفع الشرقية للدخان رصيده الى 11 نقطة وارتقى الى المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الجونة عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعادل انبي مع ضيفه سيراميكا كليوباترا سلبا بملعب بتروسبورت.

ورفع انبي رصيده الى 15 نقطة في المركز التاسع، وسيراميكا الى 14 نقطة وتقدم الى المركز العاشر.

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