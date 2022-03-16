أول رد رسمي على تهديدات نادي الاتحاد السعودي

المصدر: البيان

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رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، على تهديدات نادي الاتحاد التي أطلقها في بيان رسمي صباح اليوم، على خلفية إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي للنادي، والمغربي عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه الرسمي، أن جميع لجانه القضائية تتمتع بالاستقلالية، كما أكد احترامه الكامل للقرارات الصادرة عنها، وطالب البيان جميع أندية المملكة العربية السعودية بالامتثال لقرارات اللجان القضائية دون أي تشكيك أو تجريح.

وشدد اتحاد الكرة على أحقية كل طرف في اتخاذ الطرق القانونية المكفولة له، بموجب النظام الأساسي ولائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

وكان نادي الاتحاد أعرب في بيانه عن استيائه الشديد من قرارات لجنة الانضباط التي وصفها بالاستفزازية، وهدد بالتصعيد.

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