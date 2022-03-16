«كاس» تعيد جعفر وعطا المنان لقيادة الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أعادت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» رئيس الاتحاد السوداني المنتخب معتصم جعفر، ونائبه أسامة عطا المنان، لمباشرة مهامها بإبطالها قرار لجنة الأخلاقيات السابقة بالاتحاد السوداني لكرة القدم القاضي باستبعاد رئيس الاتحاد المنتخب معتصم جعفر، ونائبه أسامة عطا المنان من الانتخابات الأخيرة لاتحاد الكرة.

وفي أكتوبر الماضي استبعدت لجنة الأخلاقيات باتحاد الكرة معتصم جعفر، وأسامة عطا المنان من المشاركة في انتخابات اتحاد الكرة السوداني، بتهمة الفساد، إلا أن قراراً مؤقتاً من محكمة «كاس» أعادهما للمشاركة في الانتخابات، التي أجريت في أكتوبر الماضي، لحين الفصل في الطعن، الذي تقدم به الدكتور معتصم جعفر، وأسامة عطا المنان.

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