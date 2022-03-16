إيقاف سنة وغرامة 300 ألف ريال.. عقوبات محتملة ضد رئيس نادي الاتحاد السعودي

المصدر: البيان

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أصبح نادي الاتحاد السعودي مهدداً بتوقيع عقوبات رسمية عليه من جانب لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية البيان الذي أصدره النادي خلال الساعات الماضية، تعقيباً على توقيع عقوبة ضد المدير التنفيذي حامد البلوي ولاعب الفريق المغربي عبدالرازق حمدالله.

وأشار البيان الذي نشره حساب نادي الاتحاد السعودي الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" إلى عدة نقاط استفزته، على حد وصفه، وطالب صراحة بحل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد الخبير القانوني أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن لجنة الانضباط والأخلاق بصدد إصدار عقوبة إيقاف ضد رئيس الاتحاد أنمار الحائلي لمدة سنة بسبب التجريح والاتهام والإساءة، مشدداً على أن هذه العقوبة سبق ووقعت على رئيس نادي الشباب للسبب ذاته.

واتفق الإعلامي السعودي محمد الشيخ مع ما أكده أحمد الأمير، مشيراً إلى أن المادة 50 بلوائح الاتحاد السعودي تفتح الباب أمام عقوبات تاريخية ضد الاتحاد، مثل إيقاف كلاً من الرئيس، والرئيس التنفيذي، ومدير المركز الإعلامي لمدة عام، مع عقوبات مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

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