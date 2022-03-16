كيروش يحسم موقف أبوجبل ويضم ثلاثة وجوه جديدة أمام السنغال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين مصيريتين أمام نظيره السنغالي، بالجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال بالقاهرة يوم 25 مارس الجاري، بينما يقام لقاء العودة يوم 29 من الشهر ذاته بالعاصمة السنغالية دكار.

ملامح قائمة منتخب مصر أمام السنغال

يسعى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، لاختيار أفضل العناصر لمواجهتي الحسم أمام السنغال والتغلب على الإصابات الذي ضربت عدد كبير من لاعبي الفراعنة منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخراً بالكاميرون، حيث يغيب عن صفوف مصر أمام السنغال بسبب الإصابة كلاً من أكرم توفيق وأحمد حجازي ورمضان صبحي.

وبحسب تقارير صحفية مصرية فإن كيروش استقر على الاستعانة بعدد ضئيل جداً من الوجوه الجديدة خلال مواجهة مصر والسنغال، على أن يكون بينها محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي لتعويض غياب أكرم توفيق المصاب، ويستمر عمر كمال عبدالواحد أساسياً لقيادة الجبهة اليمنى، وبالنسبة لمركز الظهير الأيسر سيستمر كيروش في الاعتماد على أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك مع ضم أيمن أشرف لاعب الأهلي ومحمد حمدي لاعب بيراميدز.

موقف محمد أبوجبل من مواجهة السنغال

وأكدت التقارير أن كيروش سيستمر في سياسته بضم أربعة حراس مرمى، ولن يشهد هذا المركز أي جديد، مضيفة أنه سيكون بينهم محمد أبوجبل حتى لو لم يشارك مع الزمالك في مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة المقرر إقامتها يوم السبت، وسيكون معه في مركز حراسة المرمى الثلاثي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومحمد صبحي حارس مرمى فاركو، ومحمود جاد حارس مرمى إنبي.

استبعاد محمود علاء من مواجهة السنغال

وقالت التقارير أن كيروش استقر بنسبة كبيرة على المدافعين المنضمين لقائمة المنتخب أمام السنغال، وهم محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، ومحمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، وواحد بين الثنائي ياسر إبراهيم مدافع الأهلي وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، لتعويض غياب حجازي، مع استبعاد محمود علاء لاعب الزمالك بسبب تراجع مستواه.

ويفاضل كيروش بين الثنائي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وأحمد رفعت لاعب فيوتشر، لضم واحد منهما وتعويض غياب رمضان صبحي المصاب، ليصبح اللاعب الثالث في مركز الجناح الأيسر مع الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش.

أما عن مركز الهجوم فاستقر كيروش على استمرار محمد شريف مهاجم الأهلي، ومروان حمدي مهاجم سموحة، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي.

ومن المقرر أن يعلن كيروش عن القائمة الرسمية لمباراتي السنغال، يوم السبت المقبل، استعدادا لبدء المعسكر

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز