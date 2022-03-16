بيان غاضب من نادي الاتحاد السعودي.. وقرار رسمي يصدم اتحاد الكرة

المصدر: البيان

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أصدر نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، بيانًا رسمياً أبدى خلاله اعتراضه على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد المدير التنفيذي حامد البلوي ولاعب الفريق المغربي عبدالرازق حمدالله.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، وقعت عقوبة على حامد البلوي بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 75 ألف ريال، بسبب تصريحات إعلامية مسيئة ضد حكم مباراة الهلال، التي خسرها الاتحاد بنتيجة 1/2، وإيقاف حمدالله مباراة وتغريمه 10 آلاف ريال سعودي.

بيان ناري من نادي الاتحاد السعودي

وأكد البيان أن هناك حالة غضب من القرارات الانضباطية ضد كلاً من حامد البلوي وعبدالرازق حمدالله، مشيراً إلى أن اللجنة تعمدت في الآونة الأخيرة استفزاز الاتحاد.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن مسؤوليه يحترمون القرارات الرسمية، لكنهم لا يوافقون عليها، وذكر أن النادي لم يفهم موقف لجنة الانضباط والأخلاق من طلب الغرامة المالية في عقوبة منع الحضور الجماهيري في مباراة النصر، رغم أن القضية كانت منظورة في مركز التحكيم الرياضي، كما تطرق البيان إلى اندهاشه من إصدار عقوبة حمد الله الساعة 17:00 أثناء تواجد بعثة الفريق في المطار، استعدادا للتوجه إلى الرياض لملاقاة الهلال.

وذكر البيان الاتحادي أن هناك الكثير من الجدل والغموض بشأن عقوبة حمدالله على هامش لقاء ضمك، بعدما أكدت لجنة الانضباط في حيثيات قرارها، أنها استندت إلى "المنسق الإعلامي"، دون أن تحصل على أي دليل يدين المهاجم المغربي.

قرار رسمي من نادي الاتحاد السعودي يصطدم اتحاد الكرة

طالب نادي الاتحاد في بيانه الرسمي، بحل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مع تشكيل لجنة أخرى تواكب التطور الحاصل في الرياضة السعودي، مضيفاً أنه إذا لم يعقد اتحاد الكرة جمعية عمومية غير عادية من أجل مناقشة هذا الطلب فإن النادي سيكون مضطراً إلى تفعيل البند الخاص بإقامة جمعية عمومية غير عادية، وفق النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الهلال صاحب الوصافة

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